Приставы взыскали 9,99 млрд рублей с невыездных должников в Подмосковье

Жители Подмосковья, которым судебные приставы ограничили выезд за границу, в 2025 году выплатили по долгам почти 10 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области. Объем взысканных средств превысил показатель 2024 года на 30,6%.

В рамках вынесенных судебными приставами-исполнителями <…> постановлений об ограничении должников в праве выезда за пределы страны взыскано свыше 9 млрд 990 млн рублей, что на 30,6% больше [показателя] аналогичного периода [2024 года], — сообщил главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев на коллегии.

В течение 2025 года судебные приставы вынесли 455 722 постановления об ограничении права выезда для жителей Московской области, имеющих задолженности.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что россиян могут выселить из жилья, которое предоставлено по договору соцнайма, за полугодовой долг за «коммуналку». Однако он отметил, что для этого муниципалитет обязан предоставить неплательщику другое помещение. Он добавил, что также важно помнить о принципе соразмерности, заложенном в Федеральном законе № 229 об исполнительном производстве.