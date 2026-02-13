Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 15:47

Приставы взыскали 9,99 млрд рублей с невыездных должников в Подмосковье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Жители Подмосковья, которым судебные приставы ограничили выезд за границу, в 2025 году выплатили по долгам почти 10 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области. Объем взысканных средств превысил показатель 2024 года на 30,6%.

В рамках вынесенных судебными приставами-исполнителями <…> постановлений об ограничении должников в праве выезда за пределы страны взыскано свыше 9 млрд 990 млн рублей, что на 30,6% больше [показателя] аналогичного периода [2024 года], — сообщил главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев на коллегии.

В течение 2025 года судебные приставы вынесли 455 722 постановления об ограничении права выезда для жителей Московской области, имеющих задолженности.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что россиян могут выселить из жилья, которое предоставлено по договору соцнайма, за полугодовой долг за «коммуналку». Однако он отметил, что для этого муниципалитет обязан предоставить неплательщику другое помещение. Он добавил, что также важно помнить о принципе соразмерности, заложенном в Федеральном законе № 229 об исполнительном производстве.

Московская область
Подмосковье
должники
приставы
ФССП
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фигурантам дела о покушении на Алексеева предъявили обвинение в терроризме
СК раскрыл, зачем на самом деле хотели устранить замглавы ГРУ
Жгучий мороз до -20? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать
Локализация 2.0: как делают высокоточные детали по индивидуальным чертежам
Месть за Волгоград и реформа Сырского: новости СВО на вечер 13 февраля
Синоптик раскрыл, какой будет погода в Петербурге на следующей неделе
Подросток поджег заправку в российском городе под влиянием мошенников
«Не была гонка Савелия»: Губерниев подвел итоги олимпийской гонки лыжников
«Больше нет»: Мерц пожаловался на изменения в мире
Стало известно, какой сигнал Россия посылает Швейцарии и Евросоюзу
«Почта России» скорректирует тарифы на услуги в марте
«Результат наших усилий»: Литвинов оценил детскую смертность от рака в РФ
Набиуллина оценила влияние «эффекта Долиной» на рынок
Инвестконсультант объяснил, зачем России возобновлять расчеты в долларах
Жительница Нижнего Тагила рассказала о провокациях со стороны бывшего мужа
Депутат Дзюба захотел оставить Госдуму
Стало известно, кто не дает возобновить прокачку нефти по «Дружбе»
Главврач НМИЦ им. Рогачева рассказал, когда детей нужно проверять на рак
Врач объяснил, почему дети не получат вакцину от рака первыми
Экс-посол оценил вероятность покушения спецслужб Франции на лидера Нигера
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.