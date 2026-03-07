Экс-муж за решеткой: что будет с шестью детьми убитой на Урале медсестры

Обвиняемого в убийстве многодетной медсестры Виктории Блискуновой на Урале отправили за решетку. Ему грозит до 15 лет колонии. Что сказал на суде Сергей Блискунов и с кем теперь останутся шесть детей пары — в материале NEWS.ru.

Что грозит обвиняемому в убийстве медсестры на Урале

Обвиняемого в зверском убийстве 38-летней медсестры Рефтинского подразделения больницы Асбеста Виктории Блискуновой — ее 42-летнего экс-супруга Сергея Блискунова — 6 марта заключили под стражу, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Свердловской области. Расследование дела продолжается.

«Органами следствия мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). За данное преступление предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы», — сказано в сообщении.

По данным следствия, днем 4 марта бывший муж Виктории пришел в медучреждение, поднялся на второй этаж, где еще не начался прием пациентов, и ворвался в комнату медсестер, взломав дверь. В тот момент Блискунова находилась там с напарницей. Мужчина начал обвинять Викторию, после чего, по версии СК, достал нож, несколько раз ударил им супругу и убежал.

Коллеги девушки бросились спасать ее, но было уже поздно. Виктория скончалась на месте. Сергея задержали позднее в поселке. Выяснилось, что мотивом преступления стал развод. У пары остались шесть детей.

Журналисты узнали, что 42-летний мужчина имеет богатое криминальное прошлое. Он был судим шесть раз по разным статьям: от краж и причинения вреда здоровью до угона автомобилей и нарушения правил дорожного движения. Последний раз он освободился из колонии № 4 в поселке Сосьва в 2008 году.

Что сказал бывший муж убитой медсестры на суде

Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что попросил коллег из ОВД Асбеста, где содержится обвиняемый, задать ему вопрос. Мужчину спросили, хотел бы он участвовать в похоронах супруги и попросить прощения у родных женщины за «неадекватный и абсолютно дикий поступок».

«Услышав такой явно неожиданный вопрос, протрезвевший задержанный не сдержался и реально заплакал со словами: „Конечно, да. Я же ее любил“», — приводит слова Горелых в сообщении пресс-службы ГУ МВД по региону.

Представитель регионального МВД также отметил, что обвиняемый выразил сожаление о произошедшей трагедии, раскаялся, заявил о готовности просить прощения и любым путем искупить вину.

«Насколько прозвучавшие слова были искренними, время покажет. Впрочем, шести в один миг осиротевшим несовершеннолетним дочерям убитой женщины теперь от этого легче не станет. Горе, которое не вылечат ни время, ни возраст, ни любые покаяния озверевшего отца», — отметил Горелых.

Какими были отношения у убитой медсестры с бывшим мужем

Супруги прожили вместе 18 лет. Они вместе воспитывали семерых детей — шесть общих и одну дочь от первого брака Сергея, передает E1.RU. По информации журналистов, семья какое-то время жила в Екатеринбурге в общежитии, но произошла трагедия: из окна выпал семилетний сын супругов. Мальчик не выжил. После пережитого горя семья уехала из столицы региона и приобрела квартиру в Рефтинском, где прожила еще пять лет.

Соседи в беседе с журналистами отметили, что Сергей в последнее время часто менял работу, был резким и суетливым, но всегда опрятным и хорошо одетым. Дети тоже были чистыми и сытыми, регулярно ходили в школу, у них было все необходимое, несмотря на скромное положение семьи.

По словам близких, Виктория много раз хотела уйти от мужа из-за вспышек его агрессии, но пара мирилась. На развод женщина подала лишь в начале 2026 года, забрала детей и ушла на съемную квартиру.

«Ничего хорошего не было от этого брака, кроме детей. Но вот у нее любовь была. Она из Екатеринбурга сюда приехала избитая. Я ей сразу говорила: „Разводись“. Но она его прощала. Какое-то время нормально жили, а потом опять все пошло-поехало», — рассказала старшая сестра Виктории Наталья.

По словам женщины, дети сестры живут у нее в трехкомнатной квартире. Младшей дочке еще не исполнилось двух лет, девочка не знает, что матери больше нет. Кроме того, в квартире проживают муж Натальи и их младшая дочь. Женщина рассказала, что в опеке помогли оформить документы на детей, а больница взяла на себя оплату похорон Виктории.

«Из администрации пока никто не связывался. Будем сами как-то решать финансовые вопросы. Неравнодушные люди кое-какие деньги собирают. Еще у нас дедушка есть, он тоже помогает — в садик водит малышей», — поделилась Наталья.

Что знакомые говорят об убитой медсестре

Страшная новость мгновенно разлетелась по сообществам Рефтинского в соцсетях. Поселок маленький, по состоянию на 2025 год там проживало немногим более 15 тысяч человек. Медсестру местной больницы многие знали и любили. Даже те, кто не был знаком с девушкой, выразили искренние соболезнования ее родным.

«Поселок маленький, в больнице ее видел только, и все. Просто по-человечески жаль», — поделился с NEWS.ru местный житель.

Пациентка Виктории Наталья рассказала NEWS.ru, что девушка была отзывчивой, много шутила, смеялась. Женщины часто обсуждали детей.

«Только хорошее могу о ней сказать. В коридор всегда выйдет, бабулькам все объяснит, все выписки выдавала, никто никогда у нас не ругался у этого кабинета. Всегда она помогала. Я даже не думала и не знала, что она вообще замужем», — призналась Наталья.

Девушка добавила, что Виктория незадолго до трагедии похорошела, стала больше улыбаться, «цвела и пахла», а раньше была более замкнутая.

«А в последнее время она прямо вся расцвела, как роза, такая ухоженная, яркая вся была. Просто жизнь в глазах светилась и горела. На доктора поступила учиться. Мне еще мама сказала, что Вика вообще молодец, у нас будет еще врач, нам же не хватает врачей. Очень, говорит, рада за тебя. Вот буквально это пару дней назад как раз и было, у меня мама ходила на прием и поделилась новостью замечательной», — сказала Наталья.

Главный врач Игорь Брагин выразил готовность оказать всю необходимую поддержку семье погибшей. Он принес соболезнования в связи с трагической гибелью сотрудницы.

