07 марта 2026 в 03:00

В Тегеране раздались мощные взрывы

Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press
Мощные взрывы гремят в Тегеране, сообщает агентство Mehr. Журналисты отметили, что это происходит в западной части города.

Агентство отмечает, что атакам подверглись жилые кварталы, расположенные в этом районе Тегерана, а также международный аэропорт Мехрабад.

Ранее иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что кризис вокруг Ирана еще может быть урегулирован дипломатическим путем, однако капитуляция Тегерана исключена. По его словам, Иран всегда был готов к ведению переговоров. Он отметил, что иранский народ не собирается сдаваться, несмотря на агрессию США и Израиля.

До этого представитель Минобороны Ирана генерал Реза Талайини выразил мнение, что США и Израиль могут прекратить боевые действия уже в ближайшие дни. По его словам, нападая на Исламскую Республику, противники не ожидали столь мощной ответной реакции.

Тем временем газета The New York Times со ссылкой на информированный источник сообщала, что американская разведка еще до начала войны США и Израиля против Ирана приступила к тайным поставкам оружия курдским формированиям. Целью секретной программы было создание кризиса в сфере безопасности и отвлечение внимания иранского руководства.

