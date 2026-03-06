Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 10:46

К подрыву моста под Брянском оказались причастны военные ВСУ

СК: семь бойцов ВСУ причастны к подрыву моста под Брянском

Фото: МЧС РФ/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Следователи установили, что семь военнослужащих Вооруженных сил Украины причастны к подрыву моста под Брянском в 2025 году, сообщил СК РФ в Telegram-канале. По версии следствия, бойцы незаконно пересекли российскую границу, зафиксировали на опорах автомобильного моста взрывчатку и взорвали его.

В результате диверсии с рельсов сошел тепловоз, также опрокинулись два вагона. В СК уточнили, что взрыв обернулся гибелью семи человек, еще 72 пассажира получили ранения.

До этого задержанный в Крыму по подозрению в шпионаже местный житель признался, что передавал украинской разведке данные через Telegram-бот. На допросе мужчина рассказал, что вступил в контакт с украинскими спецслужбами после начала специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что ВСУ сознательно уничтожили в феврале 2022 года группу из 16 украинских военнопленных, среди которых была одна женщина. Как рассказал ветеран СВО, участник операции в Гостомеле с позывным Челентано, украинская артиллерия целенаправленно накрыла машину с пленными прицельным огнем.

Брянск
ВСУ
Следственный комитет
взрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в пятницу, 6 марта: холода окончательно отступят?
Раскрыто, что может сделать Трамп ради устранения помехи в лице Зеленского
Роскомнадзор назвал исчерпывающими разъяснения ФАС по рекламе в Telegram
Стала известна реальная обстановка в Ормузском проливе
Спасенная из зоны СВО кошка Глуша дебютировала в театре
Нейропсихолог обозначила самый сложный период в браке
В Москве открыли книгу Соболезнований по погибшему лидеру Ирана
Песков пошутил о пятой статье НАТО после слов Зеленского
«Держатся мужественно»: Развожаев раскрыл детали атаки на Севастополь
«Около 10 млн»: врач раскрыл, от чего зависит стоимость лечения рака
Стало известно, какие птицы первыми вернутся в Москву после зимовки
Селфи на троне Павла I обошлось россиянину в 847 тыс. рублей
Почему не работает Telegram сегодня, 6 марта: замедление, полная блокировка
«Никакого решения президента»: Ермак обзавелся охраной после увольнения
Журнал Time намекнул на внешнеполитическую активность США
Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили на 17 лет за шпионаж в пользу Украины
Стало известно, скольким россиянам удалось покинуть Ближний Восток
Врач назвал последствия передозировки витаминами
Украинских чиновников призвали взять ответственность в мирных переговорах
Дмитриев пообещал ЕС «цунами энергетического шока»
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.