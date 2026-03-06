К подрыву моста под Брянском оказались причастны военные ВСУ СК: семь бойцов ВСУ причастны к подрыву моста под Брянском

Следователи установили, что семь военнослужащих Вооруженных сил Украины причастны к подрыву моста под Брянском в 2025 году, сообщил СК РФ в Telegram-канале. По версии следствия, бойцы незаконно пересекли российскую границу, зафиксировали на опорах автомобильного моста взрывчатку и взорвали его.

В результате диверсии с рельсов сошел тепловоз, также опрокинулись два вагона. В СК уточнили, что взрыв обернулся гибелью семи человек, еще 72 пассажира получили ранения.

До этого задержанный в Крыму по подозрению в шпионаже местный житель признался, что передавал украинской разведке данные через Telegram-бот. На допросе мужчина рассказал, что вступил в контакт с украинскими спецслужбами после начала специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что ВСУ сознательно уничтожили в феврале 2022 года группу из 16 украинских военнопленных, среди которых была одна женщина. Как рассказал ветеран СВО, участник операции в Гостомеле с позывным Челентано, украинская артиллерия целенаправленно накрыла машину с пленными прицельным огнем.