04 марта 2026 в 10:09

Раскрыт факт расправы ВСУ над своими пленными

ВСУ в феврале 2022-го уничтожили 16 украинских пленных

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
ВСУ сознательно уничтожили в феврале 2022 года группу из 16 украинских военнопленных, среди которых была одна женщина, рассказал ветеран СВО, участник операции в Гостомеле с позывным Челентано. По его словам, которые передает РИА Новости, украинская артиллерия целенаправленно накрыла машину с пленными прицельным огнем.

Всего там было 15 мужчин и одна женщина. Среди них там три сержанта и один лейтенант был. <…> Начался обстрел украинскими формированиями. И первой мишенью для них оказалась именно их машина, — рассказал он.

Ранее стало известно, что родственники украинских военных просят их не возвращаться из российского плена. Они опасаются, что после возвращения бойцов снова отправят на фронт. Родные считают, что в плену безопаснее, чем на Украине.

До этого гражданин Венгрии и Украины Альберт Роман, принудительно мобилизованный в 14-ю бригаду ВСУ, сдался в плен российским военнослужащим. Он добровольно сложил оружие на Красноармейском направлении. Как рассказал сам пленный, несмотря на наличие украинского паспорта, он не считает себя гражданином этой страны.

