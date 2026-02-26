Родственники украинских пленных просят их не возвращаться из России Родственники пленных ВСУ просят их не возвращаться на Украину из-за безопасности

Родственники пленных украинских военных просят их не возвращаться из российского плена, передает Telegram-канал Readovka. Они опасаются, что после возвращения бойцов снова отправят на фронт.

Родные считают, что в плену безопаснее, чем на Украине. Есть также риск, что военные могут не добраться до дома.

Ранее гражданин Венгрии и Украины Альберт Роман, принудительно мобилизованный в 14-ю бригаду ВСУ, сдался в плен российским военнослужащим. Он добровольно сложил оружие на Красноармейском направлении. Как рассказал сам пленный, несмотря на наличие украинского паспорта, он не считает себя гражданином этой страны.

До этого в Кривом Роге сотрудники ТЦК выстрелили в местного жителя, который сопротивлялся мобилизации. После этого он упал и не подавал признаков жизни. По словам очевидцев, конфликт произошел между работниками военкомата и двумя мужчинами — отцом и сыном.

Кроме того, в Ровненской области Украины боец ВСУ подал в суд на собственную мать. Мужчина находился в плену более трех лет, а по возвращении обнаружил, что его собственные деньги исчезли, как и прописка в квартире, сообщили в российских силовых структурах.