18 марта 2026 в 14:14

В России запретят изымать земельные участки у многодетных семей

Совфед одобрил закон о запрете изымать земельные участки у многодетных семей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Совет Федерации одобрил закон, запрещающий изъятие земельных участков и автомобилей у многодетных семей. Документ расширяет перечень имущества, которое нельзя взыскать по решению суда.

Закон внесен правительством России. Документ изменяет статью 446 Гражданского кодекса и вводит дополнительные гарантии для многодетных семей. Ранее законодательство уже защищало единственное жилье, хозяйственные постройки, транспорт для инвалидов, государственные награды, предметы домашнего обихода, продукты и прожиточный минимум. После вступления закона в силу список имущества, подлежащего защите.

Ожидается, что меры улучшат правовую поддержку многодетных семей и укрепят их социальную защиту, снижая риск потери имущества из-за долговых обязательств.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила, что многодетным семьям в России доступно более 60 мер поддержки. Она отметила, что часто представители таких семей недостаточно информированы о способах поддержки. Депутат подчеркнула, что сегодня многодетные семьи могут получить бесплатное питание или лекарства. По ее словам, важно изучить свои права и пользоваться действующими мерами поддержки.

