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08 июня 2026 в 23:55

Небензя раскрыл причину жертв среди мирных жителей Украины

Небензя: жертвы среди мирных жителей связаны с хаотичной работой ПВО Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Жертвы среди мирного населения Украины связаны с хаотичной работой украинской противовоздушной обороны, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. С таким заявлением он выступил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации вокруг Украины.

Жертвы среди мирного населения Украины — это результат беспорядочной и хаотичной работы украинской ПВО, которая в нарушение норм международного гуманитарного права размещается в жилых кварталах, — сказал Небензя.

Российские военные наносят удары только по военным объектам и инфраструктуре, используемой ВСУ, подчеркнул он. Небензя отметил, что киевские власти используют гражданскую инфраструктуру и население в качестве живого щита.

Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что отказ Международного агентства по атомной энергии прямо называть виновного в атаках на Запорожскую АЭС поощряет ВСУ совершать все новые и новые преступления. Он добавил, что Украина попыталась возложить вину на Россию за инцидент с атакой БПЛА.

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