Посетителей московского «Европолиса» экстренно эвакуировали

Посетителей ТРЦ «Европолис» на северо-востоке столицы вывели из здания из-за пожара, передает Telegram-канал РЕН ТВ. Причиной эвакуации стало возгорание внутри комплекса.

По предварительным данным источника, неизвестный умышленно поджег вещи в примерочной кабинке одного из магазинов. Обстоятельства инцидента устанавливаются профильными службами.

Ранее в подмосковном Раменском на улице Холодово произошел ночной пожар в торговом центре, где складировались пиротехнические средства. Возгорание случилось около двух часов ночи и привело к серии взрывов фейерверков, находившихся в арендуемом помещении. Огнем было охвачено свыше тысячи квадратных метров площади комплекса.

Кроме того, в пресс-службе петербургского театра имени В. Ф. Комиссаржевской сообщили, что возгорание в здании на Итальянской улице привело к отмене вечернего показа «Месяца в деревне». Пожарные локализовали огонь на участке площадью 50 «квадратов». Купленные билеты на сорванный спектакль принимались к возврату в точках их первоначальной реализации.