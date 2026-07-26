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26 июля 2026 в 19:42

В России могут изменить правила ограничения скорости на дорогах

Njcar.ru: в России могут разрешить езду на дорогах до 110 км/ч

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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На российских трассах с хорошим покрытием и разделенными потоками могут повысить допустимую скорость до 110 км/ч, информирует портал njcar.ru. Отмечается, что такой режим действует на отдельных участках дорог М-4 и М-11.

По данным источника, Минтранс готовит общие рекомендации, которые могут начать применять в 2027 году. Во внимание будут браться такие факторы, как: состояние дорожного полотна, соседние объекты и загруженность. Отмечается, что возле школ и жилых домов ограничения останутся прежними, а на широких дорогах с ограждениями скорость планируется увеличить при помощи электронных знаков. Они будут меняться в зависимости от пробок, погоды и аварий.

Ранее стало известно, что в результате ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области пострадали восемь человек. Авария произошла на 27-м километре автодороги Тутаев — Шопша Ярославского района. Отмечалось, что водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел в кювет.

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