«VK Видео» ускорили загрузку сайта и запуск роликов в 1,5 и 2,5 раза соответственно. Обновление повысило удобство базовых сценариев использования приложения. Теперь пользователи могут легко ориентироваться в контенте и на главной странице, а также смотреть видео даже при слабом интернет-соединении.

Мы продолжаем совершенствовать инфраструктуру «VK Видео», чтобы просмотр контента оставался быстрым и стабильным вне зависимости от устройства или качества сети. Обновление веб-версии позволило улучшить пользовательский опыт — от загрузки интерфейса до старта воспроизведения видео, — рассказал руководитель департамента разработки мультимедиатехнологий VK Игорь Никифоров.

Переход между разделами стал бесшовным: обновляется только содержимое, без необходимости перезагрузки всей страницы. Благодаря этому видео начинают воспроизводиться быстрее, даже при слабом интернет-соединении.

Ранее сообщалось, что абсолютное большинство российских пользователей интернета (95%) смотрят длинные горизонтальные видео через один или несколько видеосервисов. Согласно исследованию ВЦИОМа, большинство из них предпочитают платформу «VK Видео» — 61% пользователей выбирают ее для просмотра.