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16 июня 2026 в 17:55

Музей обороны Севастополя подал заявление в полицию

Музей обороны Севастополя подал заявление для возбуждения дела после атаки ВСУ

Пожар в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ Пожар в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя обратился в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела после атаки ВСУ, которая привела к пожару, уничтожившему полотно панорамы, сообщили ТАСС в учреждении. Представители музея настаивают на возбуждении уголовного дела по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов РФ».

В результате пожара, причиной которого явилась атака БПЛА, музеем были направлены заявления в УМВД по городу Севастополю и в прокуратуру города Севастополя по вопросу возбуждения уголовного дела. С первого дня пожара, с 10 июня, к работе приступили следственные органы, которые привлекают профильных специалистов к обследованию места возгорания для выявления обстоятельств, которые явились причинами пожара, — рассказал собеседник.

Ранее сообщалось, что первоочередной задачей станет защита помещений панорамы Севастополя от ветра и осадков. Как отметили в пресс-службе учреждения, параллельно, в зависимости от результатов обследований объекта, необходимо будет откорректировать разработанную научно-проектную документацию и приступить к реставрации.

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