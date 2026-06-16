Музей обороны Севастополя подал заявление в полицию

Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя обратился в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела после атаки ВСУ, которая привела к пожару, уничтожившему полотно панорамы, сообщили ТАСС в учреждении. Представители музея настаивают на возбуждении уголовного дела по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов РФ».

В результате пожара, причиной которого явилась атака БПЛА, музеем были направлены заявления в УМВД по городу Севастополю и в прокуратуру города Севастополя по вопросу возбуждения уголовного дела. С первого дня пожара, с 10 июня, к работе приступили следственные органы, которые привлекают профильных специалистов к обследованию места возгорания для выявления обстоятельств, которые явились причинами пожара, — рассказал собеседник.

Ранее сообщалось, что первоочередной задачей станет защита помещений панорамы Севастополя от ветра и осадков. Как отметили в пресс-службе учреждения, параллельно, в зависимости от результатов обследований объекта, необходимо будет откорректировать разработанную научно-проектную документацию и приступить к реставрации.