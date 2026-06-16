Граничащая с Украиной страна нарастила экспорт дронов в 100 раз за три года

Молдавия за последние годы значительно увеличила экспорт беспилотников, сообщил в соцсетях эксперт молдавского исследовательского института IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ. Он уточнил, что в 2023 году экспорт дронов составил всего $6 тыс. (432 тыс. рублей), в 2024 году он вырос до $68 тыс. (4,9 млн рублей), а в 2025 году достиг $630 тыс. (45,4 млн рублей).

В 2023 году мы экспортировали дроны всего на $6 тыс. В 2024-м экспорт вырос до $68 тыс. А в 2025-м достиг $630 тыс. Фактически три года подряд экспорт дронов рос примерно в 10 раз ежегодно, — сказал Ионицэ.

При этом власти республики утверждали, что производство дронов ведется исключительно для нужд молдавской армии. Однако посол России в Кишиневе Олег Озеров заявлял, что, несмотря на нейтральный статус страны, молдавские беспилотники поставляются Украине и используются для атак против России.

Ранее Министерство обороны России обнародовало список и адреса европейских предприятий, где производят дроны для нужд Вооруженных сил Украины. По данным оборонного ведомства, цеха находятся в Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше и Чехии. При этом в Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиле и Турции производят комплектующие для дронов, добавили в министерстве.