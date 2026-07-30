Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 20:11

Полиция задержала пару, в чьей квартире нашли останки пяти младенцев

Во Франции задержали пару, в квартире которой нашли останки пяти младенцев

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудники правоохранительных органов арестовали 32-летнюю женщину и ее сожителя после того, как в их квартире на юго-востоке Франции в департаменте Воклюз были обнаружены останки пяти младенцев, сообщает агентство France-Presse. Части тел малышей были упакованы в коробки.

В настоящее время задержанная дает показания в рамках расследования по делу об убийстве подростка. Женщина была арестована после выписки из больницы, куда ее доставили после того, как она родила здорового ребенка 26 июля.

Изначально останки новорожденных обнаружил сожитель женщины, который был встревожен тем, что слишком поздно узнал о беременности спутницы. По данным французской прокуратуры, при осмотре жилища он увидел «нечто, похожее на человеческие останки».

Сейчас правоохранители проводят комплексную экспертизу. Оставшихся детей в возрасте восьми и девяти лет забрали к себе родственники. Последнего новорожденного временно передали органам опеки.

Ранее в Улан-Удэ двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа. В результате инцидента ребенка госпитализировали в больницу в критическом состоянии.

Европа
Франция
смерти
происшествия
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Продюсеру «Джокера» предъявили обвинение в мошенничестве
Драпатый «отрубил правую руку» Сырского
«Скорее Армения загнется»: в Госдуме заявили, что никто не прогнет Россию
Российских боксеров допустили к соревнованиям World Boxing
В Минобороны раскрыли число уничтоженных за сутки дронов ВСУ
Ozon и Wildberries заблокируют карточки товаров, связанные с Дуровым
Воссоединение с Боярской, сын от Акиньшиной, алименты: как живет Козловский
Известный композитор рассказал о своем самочувствии в 90 лет
Пашинян хочет прогнуть Россию: что за новые претензии Армении к Москве
Стало известно о смерти легенды российского баскетбола
В ООН начали процедуру выборов нового генсека
Россиянка получила осколочные ранения шеи при взрыве FPV-дрона
Правительство России приняло решение по топливу для аграриев
Менеджера Большого театра подозревают в хищении премий сотрудников
Главу «Эфко» арестовали по подозрению в растрате и мошенничестве
Полиция задержала пару, в чьей квартире нашли останки пяти младенцев
Россиянин попытался насмерть сбить женщину после конфликта на парковке
По делу Лерчек допросили осужденного ранее свидетеля
Наркотики митрополита и тайна исчезновения россиянки в Белграде: что дальше
Известный актер раскрыл, что будет делать после ухода из Госдумы
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.