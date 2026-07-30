Полиция задержала пару, в чьей квартире нашли останки пяти младенцев Во Франции задержали пару, в квартире которой нашли останки пяти младенцев

Сотрудники правоохранительных органов арестовали 32-летнюю женщину и ее сожителя после того, как в их квартире на юго-востоке Франции в департаменте Воклюз были обнаружены останки пяти младенцев, сообщает агентство France-Presse. Части тел малышей были упакованы в коробки.

В настоящее время задержанная дает показания в рамках расследования по делу об убийстве подростка. Женщина была арестована после выписки из больницы, куда ее доставили после того, как она родила здорового ребенка 26 июля.

Изначально останки новорожденных обнаружил сожитель женщины, который был встревожен тем, что слишком поздно узнал о беременности спутницы. По данным французской прокуратуры, при осмотре жилища он увидел «нечто, похожее на человеческие останки».

Сейчас правоохранители проводят комплексную экспертизу. Оставшихся детей в возрасте восьми и девяти лет забрали к себе родственники. Последнего новорожденного временно передали органам опеки.

Ранее в Улан-Удэ двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа. В результате инцидента ребенка госпитализировали в больницу в критическом состоянии.