Двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа В Улан-Удэ двухлетняя девочка оперлась на москитную сетку и выпала из окна

В Улан-Удэ двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа и госпитализирована в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в Минздраве Бурятии. Инцидент произошел во вторник на улице Октябрьской. Пока мать находилась на кухне, ребенок забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и упал вниз.

Ребенок госпитализирован в медицинскую организацию города Улан-Удэ. Состояние крайне тяжелое. Врачи делают все возможное для спасения жизни пациента, — поделилась собеседница агентства.

Девочку доставили в городскую больницу, врачи борются за ее жизнь. Семья считается благополучной, на учете не состоит. Полиция провела профилактическую беседу с матерью, по итогам проверки будет решен вопрос об ответственности законных представителей.

Ранее сообщалось, что в Нефтекамске из окна четвертого этажа выпал 11-месячный ребенок. Инцидент произошел на улице Ленина. В момент происшествия взрослых в комнате не оказалось. По предварительным данным, здоровью ребенка ничего не угрожает, его состояние оценивается как удовлетворительное.