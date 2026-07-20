Звенящая посуда испугала жителей российского региона

В Бурятии зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5, эпицентр которого располагался в Тарбагатайском районе вблизи Улан-Удэ, сообщил ЕДДС района в Telegram-канале. Толчки ощутили жители столицы республики. По сообщениям горожан в социальных сетях, во время землетрясения в домах звенела стеклянная посуда.

В Тарбагатайском районе в 11:45 (06:45 мск, — NEWS.ru) произошло сейсмособытие, магнитуда — 3,5, — проинформировали в ЕДДС.

Ранее Камчатский филиал Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН сообщил, что у южного побережья Камчатки в Тихом океане было зафиксировано подводное землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр землетрясения находился на глубине около 21 км в 229 км от Петропавловска-Камчатского.

Кроме того, в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН сообщили, что в Новосибирской области возле города Карасука, где расположен железнодорожный узел Западно-Сибирской железной дороги, было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,3. Разрушений и пострадавших не было. Объекты жизнеобеспечения продолжили работать в штатном режиме.