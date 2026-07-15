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15 июля 2026 в 10:57

Полицейские задержали мужчину, напавшего на гинеколога

В Бурятии завели дело на напавшего на врача-гинеколога мужчину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении на врача в городской поликлинике №1 в Улан-Удэ, сообщила пресс-служба СКР по Бурятии в МАКСе. По данным следствия, семейная пара ворвалась в кабинет гинеколога во время приема другого пациента, требуя выдать им справку без очереди.

Получив отказ от медицинского работника, мужчина заблокировал выход и силой удерживал женщину-врача внутри помещения. В пылу конфликта он применил к ней силу, из-за чего та сильно ударилась головой о стену. Следователи намерены предъявить ему обвинения и избрании для него меру пресечения, хотя сам мужчина в ходе первого допроса полностью отказался давать какие-либо показания.

Информация о происшествии появилась в социальных медиа и вызвала широкий общественный резонанс, — отметили в ведомстве.

Ранее трое мужчин напали на бригаду скорой помощи в Челябинске. Медики приехали на вызов возле ТРК «Космос», где на них напала компания местных жителей. Они начали избивать фельдшеров и пинать медицинский автомобиль. Остановить нападавших удалось охранникам торгового комплекса.

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