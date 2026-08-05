Назван ущерб посевам от заезда детей, чьи отцы напали на ученого Зезина Размер ущерба посевам в поле РАН под Екатеринбургом составил 130 тыс. рублей

Дети, которые катались на квадроциклах по опытному полю Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН, повредили посевы на сумму около 130 тыс. рублей, заявил ТАСС начальник юридического отдела центра Леонид Савин. По его словам, несовершеннолетние повредили посевы гороха, принимается решение о подаче иска.

Да, [часть посевов была повреждена]. Вопрос [о подаче иска] пока решается. Сумма ущерба составляет около 130 тыс. рублей, — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что фигурант уголовного дела об избиении известного уральского ученого Никиты Зезина Александр Реверук обжаловал арест. Прежде Октябрьский районный суд Екатеринбурга заключил мужчину под стражу до 26 сентября.

До этого отец второго фигуранта уголовного дела Аркадия Вагнера Александр заявил, что дети получили синяки в результате инцидента в Екатеринбурге, где избили Зезина. Родственники зафиксировали побои в больнице и направили документы в прокуратуру.

Зезина не стало 22 июля в возрасте 67 лет. За девять дней до этого на ученого напали. Причиной смерти стал инфаркт, но близкие академика считают, что его здоровье подкосило именно избиение. Депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер уточнил, что раньше у Зезина не было серьезных проблем со здоровьем.