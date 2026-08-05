Эксперт по фитнесу ответил, реально ли расслабиться на йоге со стрельбой Эксперт по фитнесу Халимов: йогу и стрельбу можно сочетать при верном подходе

Йогу и стрельбу можно сочетать при верном подходе, так как работа с дыханием лежит в основе точного выстрела, заявил NEWS.ru эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов. По его словам, на первый взгляд такая связка кажется необычной, однако аналогичный принцип давно используется в биатлоне, только в обратной последовательности.

Соединение расслабляющей практики, такой как йога, со стрельбой звучит экзотично только на первый взгляд. Но формат имеет право на существование. Биатлон устроен на той же основе, только наоборот. Спортсмен сначала загоняет пульс нагрузкой, а потом обязан сбросить его и попасть в мишень размером с монету с 50 метров. Стрелки в пулевых дисциплинах идут дальше и спускают курок в паузе между двумя ударами сердца, на исходе выдоха. Йога снижает мышечный тонус и замедляет реакции, на коврике это ощущается прекрасно, у огневого рубежа иногда мешает крепкому хвату и устойчивой стойке. Переход из глубокого расслабления сразу к заряженному стволу без промежуточной фазы собранности и есть та зона, где случаются ЧП, — сказал Халимов.

Он отметил, что ключевой нюанс кроется в том, с каким настроем человек приходит на такое занятие. По его словам, если воспринимать стрельбу как способ избавиться от накопившегося раздражения, то это только навредит и йоге, и технике безопасности.

Тонкость прячется в формулировке самого предложения йоги и стрельбы. Последняя как способ выплеснуть эмоции работает против обеих практик сразу. Оружие в руках человека, который пришел сбросить злость или усталость, превращается в источник риска, ведь контроль падает, когда растет возбуждение. Спросите у организатора, кто ведет стрелковую часть, есть ли сертифицированный инструктор, каковы правила тира и как устроен переход от релаксации к огневому рубежу. Спокойный ум и твердая рука хорошо работают в связке, и покупать стоит именно такое сочетание, — заключил Халимов.

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