Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 21 июня 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 21 июня 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 21 июня 2026 года

На 21 июня — 172-й день 2026 года — выпало сразу несколько интересных событий. В эту дату свой праздник справляют отечественные кинологи. 21 июня стало торжественным днем для всех, кто увлекается йогой, любит делать селфи или кататься на скейте. Объясняем, какие еще ивенты выпадают на 21 июня 2026 года: какой праздник отмечают по народным верованиям, кто празднует день ангела и что обещают приметы.

День йоги, скейтбординга и селфи — праздники 21 июня 2026 года

В 2014 году ООН придумала еще один всемирный праздник — День йоги. Инициатором этого торжества выступил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Цель события — сделать так, чтобы как можно больше людей узнало о йоге и занималось ей. 21 июня выбрали для праздника по причине того, что именно на эту дату в невисокосные годы выпадает день летнего солнцестояния.

Какой еще праздник выпадает на 21 июня 2026 года? Стараниями американских скейтбордистов уже несколько лет в эту дату по всему миру справляют День скейтбординга: спортсмены проводят соревнования, выходят поупражняться и показать интересные трюки.

Еще 21 июня есть хороший повод, чтобы пофотографироваться. В эту дату отмечают День селфи. Интересно, что Владимир Жириновский в 2015 году предлагал называть такие снимки себяшками. Так политик призывал очистить русский язык от модных новых заимствований.

День йоги, скейтбординга и селфи — праздники 21 июня 2026 года Фото: Shutterstock/FOTODOM

День кинолога — праздник 21 июня в России

21 июня 2026 года свое профессиональное торжество в нашей стране празднуют кинологи — люди, которые которые тренируют собак, обучают их командам, готовят к выставкам, выступлениям и даже работе в органах. Это очень важная профессия. Служебные собаки могут найти запрещенные вещества, выйти на след преступников. А еще кинологи помогают владельцам собак найти общий язык со своими питомцами. Дрессированные звери более послушные и знают много полезных команд.

Официально название праздника звучит немного по-другому — День кинологических подразделений МВД России. Впервые событие отметили еще в 2004 году. Утвердили ивент служащие Министерства внутренних дел.

День кинолога — праздник 21 июня в России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федор Колодезник — народный праздник 21 июня

Православные 21 июня 2026 года чтят память двух святых. Первый из них — Феодор Стратилат — жил в Римской империи на рубеже II и III веков. С детства он был известен как доблестный воин и очень храбрый человек. Славу среди простых горожан будущему святому принесло убийство змея. А еще Феодор служил в армии и со временем занял высокий пост — возглавил гарнизон города Гераклея.

Феодор был не только ревностным христианином, но еще и проповедовал свою религию. Со временем он обратил в христианство почти всех горожан. Весть об этом достигла императора Лициния. Он решил лично приехать в город, чтобы проверить слухи. В ответ Феодор схитрил: пообещал сановнику устроить жертвоприношение языческим богам. На самом деле святой разрушил их статуи. За это его пытали и казнили.

Еще христиане вспоминают святого Феодора, первого епископа Ростовского и епископа Суздальского. Грек из Византии, на Русь он отправился вслед за митрополитом Михаилом. Ходили слухи, что мощи Феодора обладали целительной силой.

В России праздник 21 июня крестьяне прозвали Феодором Колодезником. Наши предки верили: этот день был крайне удачным для того, чтобы выкопать новый колодец.

Федор Колодезник — народный праздник 21 июня Фото: Shutterstock/FOTODOM

Приметы на 21 июня: что можно и чего нельзя делать

С праздником 21 июня в народе был связан интересный ритуал. Он якобы помогал найти удачное место для нового колодца. С вечера колодезники — рабочие, которые их выкапывали — выбирали несколько мест для сооружения. Туда они клали сковородки. Считалось, что чем больше пара появилось на посуде, тем больше воды в этом месте под землей.

Еще крестьяне верили: в этот день колодезная вода обладает полезными свойствами и даже может излечить от болезней. 21 июня, как думали славяне, можно было гадать по росе. В честь святого Феодора Стратилата ее даже называли стратилатовой. А вот что еще советуют делать верования в праздник 21 июня:

избавиться от ненужного хлама и старых вещей;

одеваться в новую красочную одежду;

открывать настежь окна на солнечную сторону — к обновлению в доме;

разжечь костер на берегу речки и прыгнуть через него — очистишься от болезней и бед.

Приметы на 21 июня: что можно и чего нельзя делать Фото: Shutterstock/FOTODOM

А вот чего нельзя делать:

давать в долг даже близким и друзьям — никогда не получишь одолженное назад;

думать о плохом, а то это обязательно воплотится в жизнь;

ходить в нарядах мрачных цветов — к горю и невзгодам.

Еще с праздником 21 июня связано много примет о природе и погоде. Вот некоторые из них:

если росы с утра на траве много — стоит ждать обильного урожая;

с утра прошла гроза — ненастье сохранится надолго;

собака валяется в песке, лежит и ленится — к дождю;

птицы громко кричат — жди непогоды.

Интересные факты про 21 июня Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интересные факты про 21 июня

В этом материале мы уже сообщили, какие праздники справляют 21 июня 2026 года. А теперь откроем учебники по истории. Вот значимые события, что произошли в эту дату в разные эпохи:

1547 — большой пожар в Москве, из-за которого погибло более 2000 человек;

1788 — стартовала война между Российской империей и Швецией;

1893 — в американском Чикаго на выставке запущено колесо обозрения;

1900 — русский ученый Эдуард Толль отправился с экспедицией на поиски таинственной Земли Санникова;

1909 — в Риге конструкторы собрали первый отечественный серийный автомобиль «Руссо-Балт»;

1915 — художник Казимир Малевич создал свой знаменитый «Черный квадрат»;

1948 — американская компания Columbia Records представила пластинку, на каждую сторону которой можно записать больше 20 минут музыки, а в ФРГ в оборот ввели немецкие марки;

1975 — премьера триллера «Челюсти» режиссера Стивена Спилберга;

1978 — англичанин Эндрю Ллойд Уэббер представил свой легендарный мюзикл «Эвита».

Однако и это далеко не все праздники 21 июня 2026 года. В этот день на свет появились друг Александра Пушкина Вильгельм Кюхельбекер, философ Жан Поль Сартр, писатель Александр Твардовский, автор «Ведьмака» Анджей Сапковский, народный артист СССР Евгений Симонов, певица Лана Дель Рей, музыкант Виктор Цой, артист Валерий Золотухин, мэр Москвы Сергей Собянин, принц Уэльский, наследник британского престола Уильям, агент спецслужб США Эдвард Сноуден.

Дни рождения 21 июня: Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Именины 21 июня

Мы рассказали еще не обо всех праздниках 21 июня 2026 года. По святцам с днем ангела поздравить следует:

Федора (и Феодора);

Василия;

Константина;

Павла;

Ефрема.

Мы рассказали, какие праздники выпадают на 21 июня 2026 года. В этот день можно заняться йогой, сделать несколько селфи и приодеться в обновки, как советуют приметы. А православные в эту дату вспоминают святого Феодора Стратилата, покровителя воинов.

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