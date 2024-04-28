В Ленобласти мальчика засосало в глину в колодце В Ленобласти спасатели вызволили увязшего в глине мальчика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ломоносовском районе Ленинградской области подросток помогал отцу подготовить колодец к лету и, спустившись в него, увяз в глине, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Мальчика пришлось доставать спасателям.

Накануне вечером поступило сообщение о том, что в Ломоносовском районе 12-летний мальчик, который вместе с отцом готовил колодец к летнему сезону, увяз в глине, когда спустился туда, — сказал собеседник издания.

К спасению юноши подключили сотрудников Северо-Западного поисково-спасательного отряда МЧС. По предварительным данным, ребенок не получил травм и чувствовал себя нормально.

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