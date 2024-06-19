Рантье сжег арендаторов своего дома, чтобы скрыть убийство Арендодатель убил и сжег семью из четырех человек во Флориде

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В США в штате Флорида 25-летний Рори Этвуд убил мужчину, его супругу и двоих детей в возрасте пяти и шести лет, сообщает The New York Post. Трупы он сжег на заднем дворе дома, который сдавал семейству в аренду.

В четверг, 13 июня, семью объявили в розыск после обращения родственницы, которая не могла связаться с семейной парой на протяжении нескольких дней. Рори Этвуд изначально отрицал свою причастность к преступлению. Когда полиция нагрянула к нему в дом, он не препятствовал осмотру жилья. При этом полицейских не смутил дотлевающий на заднем дворе костер.

Лишь на следующий день в полицию позвонил друг Этвуда, который сообщил, что его товарищ признался ему в убийстве семьи. Следователи вернулись на территорию со служебными собаками, которые вытащили из костра небольшие останки скелета, мягкие ткани и два человеческих позвонка.

Этвуд рассказал, что глава убитого семейства был его одноклассником. Между ними сложилась конфликтная ситуация, и мужчина напал на рантье с ножом. Этвуд поначалу настаивал, что детей убили сами родители, а не он. Но после он признался, что причастен и к убийству детей.

Ранее сообщалось, что житель США расправился с женой и потратил страховые средства на покупку секс-куклы и видеоигр. Мужчина рассказал, что супруга добровольно рассталась с жизнью, однако у полиции возникли сомнения в этой версии.