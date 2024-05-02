Американец убил жену и потратил ее деньги на секс-куклу и видеоигры

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Житель США расправился с женой и потратил страховые средства на покупку секс-куклы и видеоигр, сообщает CBS News. Мужчина рассказал, что супруга добровольно рассталась с жизнью, однако у полиции возникли сомнения в этой версии.

Инцидент произошел в городе Хейс, штат Канзас. После сообщения мужа о самоубийстве на место прибыла полиция, которая осмотрела место происшествия и опросила мужчину. Правоохранители усомнились в показаниях американца, однако три дня спустя коронер подтвердил их.

Несмотря на это следователи, продолжили наблюдать за мужчиной, поведение которого было странным. Он получил $120 тысяч в качестве страховых выплат по двум полисам жены. Через два часа после этого он приобрел натуралистичную секс-куклу за две тысячи.

Оставшиеся средства он растратил на видеоигры и выплату долгов. Мужчина также приобрел музыкальное оборудование, так как мечтал о карьере исполнителя.

Расследование против американца длилось более двух лет. Правоохранителям удалось выяснить, что у жертвы был подробный план дел на тот день, когда произошел инцидент. Кроме того, пистолет был слишком большим для нее. В итоге американца обвинили в расправе над супругой и препятствовании работе полиции, его приговорили к пожизненному заключению с правом на УДО через 50 лет.

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