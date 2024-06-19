В куриной грудке из популярной сети в Петербурге нашли сальмонеллу В куриной грудке из питерского «Магнита» нашли сальмонеллу

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В куриной грудке одного из сетевых магазинов Санкт-Петербурга нашли сальмонеллу, сообщили на своей странице в соцсети «ВКонтакте» представители общественной организации «Общественный контроль». Специалисты данной организации периодически закупают продукцию в магазинах города для проверки. В этот раз выбор пал на курятину в супермаркетах трех известных сетей — «Дикси», «Магнит» и «О'Кей».

Десять образцов направили на анализ в лабораторию Федерального центра охраны здоровья животных. Девять из них оказались соответствующими требованиям безопасности. Однако в филе грудки ООО «Невская пищевая компания», приобретенном в «Магните», обнаружили сальмонеллу и превышение в 2,8 раза количества «мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов».

Сальмонелла была обнаружена в натуральном охлажденном полуфабрикате из мяса птицы — филе грудки ТМ «ООО НПК — Не просто курица» (ООО «Невская продовольственная компания», г. Петергоф), приобретенном в магазине «Магнит», — говорится в сообщении.

Ранее российская сеть ресторанов «Вкусно — и точка» временно сняла с продажи чиабатту с тунцом, сообщили в пресс-службе компании. Это обусловлено проведением проверок на предприятиях поставщиков ингредиентов. Отмечается, что проверки начали проводиться после массового отравления россиян салатами с красной фасолью. У поступивших в больницы выявили признаки ботулизма.