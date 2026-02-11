Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 15:46

В российском регионе обнаружили цыплят с опасной для человека бактерией

Лаборатория в Твери обнаружила сальмонеллу в тушках цыплят-бройлеров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Специалисты Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» обнаружили сальмонеллу в тушках цыплят-бройлеров, отобранных по заказу Россельхознадзора, сообщили в пресс-службе учреждения. Производителем указано предприятие из Белгородской области.

10 февраля 2026 года специалистами Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» при проведении по заявке регионального Управления Россельхознадзора исследований образцов пищевой продукции обнаружены опасные для здоровья человека бактерии, — говорится в сообщении.

Отмечается, что наличие патогена не допускается техническим регламентом ЕАЭС и свидетельствует о серьезных нарушениях на производстве либо при хранении продукции.

Ранее терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен заявила в беседе с NEWS.ru, что летальный исход от сальмонеллеза возможен, а его опасность связана со способностью бактерии внедряться в клетки и вызывать мощную интоксикацию. По ее словам, особенно высок риск смерти среди уязвимых групп населения, к которым относятся дети и пожилые люди.

Читайте также
Директор магазина идет под суд из-за массового заражения сальмонеллезом
Регионы
Директор магазина идет под суд из-за массового заражения сальмонеллезом
Стало известно, чем заболели отравившиеся в Бурятии люди
Регионы
Стало известно, чем заболели отравившиеся в Бурятии люди
Сытный перекус, но калорий минимум — готовлю такой салат с необычным мясом: мой топ для ночного «дожора»
Общество
Сытный перекус, но калорий минимум — готовлю такой салат с необычным мясом: мой топ для ночного «дожора»
Индейка больше не будет жесткой и пресной — готовлю по рецепту из Мексики: маринад решает
Общество
Индейка больше не будет жесткой и пресной — готовлю по рецепту из Мексики: маринад решает
В российской школе обнаружили очаг опасного заболевания
Регионы
В российской школе обнаружили очаг опасного заболевания
Сальмонеллы
мясо
заражения
проверки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились подробности о погибшем во время стрельбы в Анапе охраннике
«Подступают слезы»: убитого мальчика Пашу похоронили в Петербурге
Российская ПВО отразила новый массированный налет дронов ВСУ
В Чебоксарах выявили нелегальную партию вейпов и снюсов
«Люди исчезали»: солдат ВСУ рассказал, как сбежал из казармы в Польше
Экс-нардеп раскрыл, почему украинские переговорщики не приедут в Россию
Отчима убитого мальчика из Петербурга отправили на полиграф
Гроб утопал в цветах: в Петербурге похоронили убитого педофилом мальчика
В Анапе после бойни начали оказывать психологическую помощь
«Жизнь под откос»: дочь Даны Борисовой вышла на связь из ПНД
Собчак раскрыла, кто попросил проверить Сабурова
Бывшая жена известного российского актера отказалась от его фамилии
Зеленский раскрыл тему обсуждения на следующих переговорах по Украине
В США захотели взыскать с РФ $20 млн за убитого наемника: что это значит
Политолог раскрыл, в чей кошелек пойдут одобренные Украине €90 млрд от ЕС
Полиция Петербурга задержала 62 нелегальных мигранта среди таксистов
Токаев определил дату референдума по новой Конституции Казахстана
Жену Назарбаева пришлось подключить к ИВЛ
Олимпиада-2026: последние новости, скандал с украинцами, результаты россиян
В Совфеде предложили две инициативы после стрельбы в колледже Анапы
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.