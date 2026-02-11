В российском регионе обнаружили цыплят с опасной для человека бактерией

Специалисты Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» обнаружили сальмонеллу в тушках цыплят-бройлеров, отобранных по заказу Россельхознадзора, сообщили в пресс-службе учреждения. Производителем указано предприятие из Белгородской области.

10 февраля 2026 года специалистами Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» при проведении по заявке регионального Управления Россельхознадзора исследований образцов пищевой продукции обнаружены опасные для здоровья человека бактерии, — говорится в сообщении.

Отмечается, что наличие патогена не допускается техническим регламентом ЕАЭС и свидетельствует о серьезных нарушениях на производстве либо при хранении продукции.

Ранее терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен заявила в беседе с NEWS.ru, что летальный исход от сальмонеллеза возможен, а его опасность связана со способностью бактерии внедряться в клетки и вызывать мощную интоксикацию. По ее словам, особенно высок риск смерти среди уязвимых групп населения, к которым относятся дети и пожилые люди.