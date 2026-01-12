Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 10:19

Директор магазина идет под суд из-за массового заражения сальмонеллезом

В Томской области накажут директора магазина, едой из которого отравились дети

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Томской области перед судом предстанет руководитель торговой точки, из-за халатности которой 20 человек заболели сальмонеллезом, сообщили в региональной прокуратуре. По версии следствия, женщина организовала в магазине продажу готовой кулинарии, но проигнорировала обязательный ежедневный осмотр персонала.

Женщина обвиняется по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей), — рассказали в ведомстве.

В результате небрежного отношения к обязанностям в июне и июле 2025 года к приготовлению пищи был допущен сотрудник, являющийся носителем инфекции. Это привело к массовому заражению покупателей, среди которых оказались двое детей. Еще трое клиентов магазина были вынуждены обратиться за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции.

Обвиняемая не стала отрицать свою причастность к инциденту и в полном объеме компенсировала нанесенный пострадавшим ущерб.

Ранее в Шерегеше была зафиксирована массовая вспышка ротавирусной инфекции, которую туристы связывают с посещением бара на улице Снежной. Telegram-канал Baza утверждает, что десятки пострадавших, включая детей, жалуются на боли в животе и температуру, но представители заведения отрицают свою вину и ссылаются на эпидемию на всем курорте.

Томская область
Сальмонеллы
отравления
магазины
инфекции
