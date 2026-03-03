Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 22:19

Озвучено место похорон верховного лидера Ирана

Fars: верховного лидера Ирана Хаменеи похоронят в его родном городе Мешхед

Али Хаменеи Али Хаменеи Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press
Верховного лидера Ирана Али Хаменеи похоронят в его родном городе Мешхед, сообщило агентство Fars, близкое к Корпусу стражей исламской революции. Тело планируют перевезти туда после церемонии прощания в столице.

Траурные мероприятия пройдут в Тегеране. Даты церемоний пока не определены, их объявят дополнительно. Мешхед является священным городом для шиитов: там расположена гробница имама Резы, и захоронение Хаменеи в этом месте имеет глубокое символическое значение.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана, в ходе которой погибли не только Хаменеи, но и семь генералов КСИР, а также сотни мирных жителей. Иран объявил 40-дневный траур и пообещал отомстить.

Ранее президент Дональд Трамп на пресс-конференции с немецким канцлером Фридрихом Мерцем заявил, что Иран мог бы возглавить популярный внутри страны политик с умеренными взглядами. Он подчеркнул, что «не задумывался» о кандидатуре старшего сына последнего шаха Ирана Резы Пехлеви. По словам американского лидера, худший вариант будет в том, что к власти придет «кто-то, кто будет не лучше предыдущего».

Иран
Али Хаменеи
похороны
места
