Захарова пришла в ужас от кадров прощания с погибшими в Иране девочками

Захарова пришла в ужас от кадров прощания с погибшими в Иране девочками Захарова назвала ужасными кадры прощания с погибшими в Иране школьницами

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ужасными кадры с церемонии прощания с девочками, погибшими при ударах США и Израиля по школе в иранском городе Минаб. В комментарии РБК она отметила, что видео и снимки могил облетели весь мир.

Просто нет такой в человечестве возможности сделать эти кадры еще более ужасными. Рыдающие матери. Отцы, которые пытаются их поддержать, — сказала дипломат.

На церемонии прощания присутствовали глава Верховного суда Хормозган Моджтаб Гахремани, группа чиновников и множество близких погибших. На кадрах скорбящие, одетые в черное, несли портреты погибших. Колонну сопровождали люди с траурными стягами, участники шествия поочередно несли гробы и били себя в грудь, выражая глубокую скорбь.

При атаке на начальную школу погибли 165 человек, из которых 14 — учителя. Американские и израильские войска нанесли не менее пяти ракетных ударов. По последним данным, пострадали 95 человек, среди которых также много детей.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал бойней и военным преступлением удар по начальной школе для девочек в городе Минаб. Глава ведомства добавил, что у Тегерана сейчас сейчас есть право на самооборону.