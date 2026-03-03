Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 16:12

Девятиклассникам рассказали о новом экзамене для допуска к ГИА

ФИПИ создаст модели устного экзамена по истории для девятиклассников

Специалисты Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) в ближайшее время займутся созданием форматов и материалов для устного экзамена по истории, который станет обязательным допуском к ГИА для выпускников девятых классов, передает пресс-служба Рособрнадзора. Ведомство подтвердило начало работы над новой экзаменационной моделью.

В ближайшее время Федеральный институт педагогических измерений (подведомственная организация Рособрнадзора) начнет разработку моделей проведения и заданий для обязательного устного экзамена по истории, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Министерства науки и высшего образования России сообщили о вступлении в силу с 1 марта обновленного перечня вступительных испытаний для абитуриентов. В ведомстве подчеркнули, что кардинальных изменений в 2026 году не ожидается, количество экзаменов останется неизменным.

Кроме того, бывший глава Минобразования России и инициатор внедрения единого госэкзамена Владимир Филиппов рассказал, что система ЕГЭ появилась в 2001 году как инструмент борьбы с коррупцией при зачислении в высшие учебные заведения и способ повышения доступности образования. По словам организатора реформы, до ее проведения ведущие вузы страны практически не набирали студентов из регионов.

экзамены
школы
Рособрнадзор
история
