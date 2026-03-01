Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 07:13

В России вступили в силу изменения в перечне ЕГЭ для поступления в вузы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В России с 1 марта вступил в силу новый перечень ЕГЭ для поступления в вузы, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, серьезных перемен в 2026 году не предвидится — количество экзаменов останется прежним.

1 марта вступают в силу изменения в перечне ЕГЭ при поступлении на некоторые специальности российских вузов. Принципиальных изменений при поступлении в российские университеты в 2026 году не ожидается, количество ЕГЭ для поступающих в 2026 году не изменится, — отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что русский язык останется обязательным для всех направлений. При этом с 2026 года физика станет обязательным экзаменом для 25 из 140 инженерных направлений. Также изменились правила для 20 направлений, где раньше нужно было сдавать обществознание — теперь вузы могут заменить его на историю по своему усмотрению.

Для педагогических специальностей в этом году правила поступления остаются без изменений. Однако уже со следующего учебного года выпускникам придется сдавать ЕГЭ по профильному предмету, который они планируют преподавать.

Ранее репетитор комплексной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ Андрей Еремин заявил, что при подготовке к ЕГЭ необходимо определить свои сильные и слабые стороны, чтобы выстроить эффективную стратегию обучения. Важно не пытаться выучить весь материал сразу, а сосредоточиться на заданиях, которые принесут максимум баллов за минимальное время, отметил он.

