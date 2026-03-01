Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 08:12

Звезда «Этерны» раскрыл, почему сериалы лучше кино

Актер Чурсин: сериалы дают сценаристам больше драматургической свободы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сериалы способны наделить сценаристов большей драматургической свободой, заявил ТАСС российский актер театра и кино Юрий Чурсин. По его мнению, такой формат дает «больше воздуха» — появляется возможность детальнее раскрыть персонажей, добавить смысловые нюансы и сделать историю многослойной.

Сериал дает больше воздуха. Можно подробнее рассказать о разных персонажах, ввести тонкости смысла, создать многослойность истории, — подчеркнул Чурсин.

Актер отметил, что полуторачасовой фильм, напротив, подчиняется жесткой технологичной структуре. В нем ключевое событие должно случиться к 15-й минуте, встреча с антагонистом — к часу, а финал обязан быть четким и морально определенным. Чтобы овладеть этим форматом, нужно пройти долгий путь проб и ошибок, уверен актер.

Ранее сообщалось, что актер Юра Борисов оказался самым обсуждаемым российским артистом в русскоязычных социальных сетях. По словам аналитиков, звезда фильма «Анора» набрал 19% от всех упоминаний актеров в отечественном интернет-сегменте. Второе место по количеству упоминаний занял Александр Петров (16%), третье — Дмитрий Нагиев (10%).

