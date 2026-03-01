Стала известна реакция россиян на закрытие консульства в Польше

Россияне, проживающие в Польше, были расстроены решением польских властей о закрытии дипломатического представительства, рассказал бывший генеральный консул России в Гданьске Сергей Семенов. В интервью РИА Новости он отметил, что некоторые, узнав об этом, плакали.

Это было тяжело и для наших граждан, которые проживают в Гданьском консульском округе. Многие звонили, выражали свое сочувствие. Некоторые плакали. Люди предлагали свою помощь и поддержку. И я им за это благодарен, — сказал Семенов.

Он также рассказал, что русофобия в Польше «прет из всех щелей». По его мнению, улучшения отношений в ближайшем будущем не ожидается.

До этого стало известно, что большинство «русских» магазинов в Европе лишились российских продуктов. Теперь там продают товары, произведенные в основном в странах ЕС. Так, в чешских магазинах Kolobok и Matrjoshka российские продукты практически не представлены. Колбасы и большинство других товаров производятся в Германии, рыба поступает из стран Балтии, а алкогольные напитки — из Грузии.