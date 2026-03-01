Протесты у посольства США обернулись взрывами в Багдаде Взрывы прогремели в Багдаде на фоне протестов у посольства США

В Багдаде раздались взрывы на фоне протестов у посольства США, сообщает AFP. По предварительным данным, поврежден мост.

Известно, что митингующие выступают против действий американской стороны на Ближнем Востоке. Они пытаются прорваться к посольству, силовики в ответ используют газ.

Ранее новая волна мощных взрывов прогремела сразу в нескольких арабских монархиях. Под ударом оказались столица Кувейта, катарская Доха, а также крупнейший мегаполис ОАЭ — Дубай. Очевидцы в Катаре подтвердили серию громких хлопков, вызванных интенсивной работой систем противовоздушной обороны, которые пытались перехватить цели в небе над жилыми кварталами и стратегическими объектами.

Днем ранее иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале операции «Правдивое обещание — 4» в ответ на атаки Израиля и США. Тегеран подтвердил удары возмездия по американским базам в Бахрейне, Катаре и ОАЭ.

До этого президент США Трамп объявил, что дает жителям Ирана «последний шанс» на свержение правительства. По словам американского лидера, в противном случае США «сровняют с землей ракетную промышленность» государства. Также он заявил о решимости уничтожить морские силы Тегерана.