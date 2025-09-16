Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 07:05

Шойгу прибыл в Багдад для переговоров с высшим руководством Ирака

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Багдад, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. Отмечается, что в рамках рабочей поездки он встретится с высшим политическим и военным руководством Ирака.

В ходе встреч предполагается донести настрой российской стороны на дальнейшее укрепление и наращивание взаимодействия в сфере безопасности, — говорится в сообщении.

Помимо российско-иракского взаимодействия также будет обсуждаться и региональная проблематика. По словам Шойгу, Москва и Багдад являются давними партнерами, а страны связывают традиционно дружественные и взаимовыгодные отношения.

Ранее сообщалось, что Россия рассматривает возможность оказания помощи в восстановлении энергетической отрасли и гуманитарной сферы Сирии. Соответствующие предложения были озвучены по итогам рабочей поездки вице-премьера Александра Новака в Сирийскую Арабскую Республику.

До этого стало известно, что РФ открыта для развития взаимовыгодных отношений с Грузией. Как заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, партнерство предполагается в тех сферах, где это соответствует интересам обеих стран.

Сергей Шойгу
Ирак
Россия
Багдад
