Шойгу прибыл в Багдад для переговоров с высшим руководством Ирака

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Багдад, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. Отмечается, что в рамках рабочей поездки он встретится с высшим политическим и военным руководством Ирака.

В ходе встреч предполагается донести настрой российской стороны на дальнейшее укрепление и наращивание взаимодействия в сфере безопасности, — говорится в сообщении.

Помимо российско-иракского взаимодействия также будет обсуждаться и региональная проблематика. По словам Шойгу, Москва и Багдад являются давними партнерами, а страны связывают традиционно дружественные и взаимовыгодные отношения.

