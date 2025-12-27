В Италии подсчитали объем ввезенных в Россию сладостей и одежды

Общий объем одежды и продуктов питания, поставленных Италией в Россию, превысил отметку в €300 млн за второй квартал 2025 года, заявил президент итало-российской торговой палаты Винченцо Трани. По его словам, которые приводит РИА Новости, речь идет в том числе о сладостях и хлебобулочных изделиях.

Согласно последним данным за второй квартал 2025 года, объем поставок одежды и текстильной продукции достиг примерно €186 млн, тогда как сегмент фасованных продуктов питания, включающий сладости и хлебобулочные изделия, составил около €132 млн, — отметил Трани.

Он добавил, что многие итальянские производители одежды и обуви продолжили поставлять продукцию в Россию через местных дистрибьюторов или структуры в третьих странах. При этом они целиком соблюдают действующие нормативные требования.

Ранее Трани сообщал, что около 4% импорта лекарственных препаратов в Россию приходится на долю Италии. Фармацевтика оказалась одним из наименее затронутых ограничениями секторов благодаря гуманитарному характеру товаров и стабильному спросу.