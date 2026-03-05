Россия предложила посредничество между Ираном и США Ульянов: РФ готова выступить посредником в урегулировании конфликта Ирана и США

Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта между Ираном и США, заявил «Известиям» постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, Москва имеет соответствующий опыт и неоднократно помогала сторонам находить общий язык.

Конечно, при необходимости Россия готова предоставить посреднические услуги. У нас имеется соответствующий опыт. В ходе венских переговоров по восстановлению «ядерной сделки» в 2021–2022 годах наша делегация неоднократно помогала западникам и иранцам найти общий язык. Думаю, что Тегеран охотно воспользовался бы нашими посредническими услугами и в нынешней ситуации, — сказал Ульянов.

Сейчас момент для возобновления переговоров между США и Ираном затруднителен, добавил он. Ключевые задачи сторон невозможно решить военными средствами, заключил Ульянов.

Ранее иранский аятолла Абдолла Джавади Амоли выпустил фетву с призывом к джихаду. Он заявил об обязательности пролития крови сионистов и президента США Дональда Трампа.

До этого сообщалось, что объявленный иранским аятоллой Насером Макаремом Ширази джихад против США и Израиля означает призыв ко всем шиитам присоединиться к военному конфликту с этими странами, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. Он отметил, что причиной этого стало убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи.