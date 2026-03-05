Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 02:17

В Мелитополе прогремел мощный взрыв

Рогов: в Мелитополе прозвучал взрыв из-за работы ПВО по вражеским БПЛА

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru
В Мелитополе прогремел мощный взрыв, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов в Telegram-канале. По его словам, горожане слышали громкий звук, похожий на объемный хлопок.

В Мелитополе громко! В городе прозвучал громкий объемный взрыв. Причина взрыва — работа ПВО России по вражеским БпЛА, — написал Рогов.

Ранее губернатор Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о повреждении 61 частного и 41 многоквартирного дома в результате атаки украинских беспилотников, при этом ранения получили семь горожан. Наиболее сложная обстановка сложилась в Восточном районе, где падение обломков дронов вызвало возгорания в трех частных домовладениях.

Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что Вооруженные силы Украины атаковали Азаровку Стародубского муниципального округа с помощью дронов-камикадзе. По его информации, в результате погиб местный житель.

До этого три человека пострадали в результате атаки беспилотников в Саратовской области, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. По его словам, также повреждены гражданские объекты.

