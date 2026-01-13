На Украине чиновницу осудили за организацию выставки в Запорожье

Тернопольский городской районный суд на Украине вынес заочный приговор чиновнице из Запорожской области, признав ее виновной в коллаборационной деятельности, сообщает РИА Новости. Основанием для обвинения послужило проведение в августе 2022 года в Мелитополе выставки картин людей с инвалидностью.

Речь идет о начальнике отдела по поддержке безработных центра занятости. Она организовала и провела публичное мероприятие в парке имени Горького.

Суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, а также лишил чиновницу права занимать руководящие должности в органах власти сроком на 15 лет. Фамилия осужденной не раскрывается.

Ранее суд приговорил Оксану Сенеджук, главного специалиста Научно-исследовательского и проектного института градостроительства, архитектуры, изысканий и среды Севастополя, к 15 годам колонии за госизмену. Она передавала украинским спецслужбам сведения о Черноморском флоте.

Кроме того Новосибирский областной суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима уроженца Украины, который переводил деньги на нужды ВСУ. Мужчину признали виновным в государственной измене.