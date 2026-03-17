Каллас не увидела «аппетита» ЕС к российским энергоресурсам

У ЕС «нет аппетита» заключать сделки с Россией по энергоресурсам, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, которые приводит Reuters, Брюссель уже якобы не может вернуться к «работе в обычном режиме» с Москвой.

Я побывала за этими закрытыми дверями и не вижу такого аппетита. И когда мы будем разговаривать с Россией, конечно, самое важное — это сначала договориться о том, о чем мы хотим с ними поговорить, — отметила она.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подчеркнул, что Евросоюз рано или поздно будет вынужден вернуться к покупке российской нефти. Он назвал это «разумным выбором», который пока трудно реализовать.

До этого губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом опубликовал в соцсети созданное с помощью ИИ фото президента России Владимира Путина, выгуливающего лидера США Дональда Трампа на поводке, как собаку. Изображение сопровождается цитатой из заявления американского Минфина об ослаблении санкций против российской нефти с целью расширить предложение и увеличить глобальный охват существующих поставок.