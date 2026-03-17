17 марта 2026 в 14:26

Каллас не увидела «аппетита» ЕС к российским энергоресурсам

Reuters: Каллас не увидела в Евросоюзе интереса к энергосделкам с Россией

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Chen Binjie/XinHua/Global Look Press
У ЕС «нет аппетита» заключать сделки с Россией по энергоресурсам, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, которые приводит Reuters, Брюссель уже якобы не может вернуться к «работе в обычном режиме» с Москвой.

Я побывала за этими закрытыми дверями и не вижу такого аппетита. И когда мы будем разговаривать с Россией, конечно, самое важное — это сначала договориться о том, о чем мы хотим с ними поговорить, — отметила она.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подчеркнул, что Евросоюз рано или поздно будет вынужден вернуться к покупке российской нефти. Он назвал это «разумным выбором», который пока трудно реализовать.

До этого губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом опубликовал в соцсети созданное с помощью ИИ фото президента России Владимира Путина, выгуливающего лидера США Дональда Трампа на поводке, как собаку. Изображение сопровождается цитатой из заявления американского Минфина об ослаблении санкций против российской нефти с целью расширить предложение и увеличить глобальный охват существующих поставок.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Доктора Кто» умер в 88 лет
ВСУ пошли на подлый шаг в Харьковской области
HR-эксперт раскрыла, в каких профессиях предусмотрен отпуск больше месяца
Названа самая счастливая страна в мире
РСТ раскрыл, много ли россиян остались за рубежом из-за ситуации с Ираном
Ближневосточные амбиции Трампа обрушили его рейтинг дома
Реабилитолог объяснил, зачем нужна разминка во время работы
Названа причина, почему Украина не хочет договариваться с Трампом
Опубликованы кадры с моментом удара по журналистам RT в Ливане
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 19 марта, фото, видео
На Международном транспортно-логистическом форуме обсудят цифровизацию
Президент Ирана может уйти в отставку из-за злости на КСИР
Макрон выступил со срочным призывом по войне на Ближнем Востоке
Что известно о новых деталях операции "Поток"
Возвращение «Склифосовского», кризис Цыганова: что смотреть на неделе
Сотрудники ТЦК «мобилизовали» гуся
Выяснились подробности личной жизни убитого в Ленобласти юноши
«Случайным назвать нельзя»: Захарова об ударе по журналистам RT в Ливане
В поселке под Солнечногорском реконструировали станцию обезжелезивания
Как близкие актера Ершова поступили с его телом после панихиды
Дальше
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
