13 мая 2026 в 17:00

В Европе назвали условие приостановки торговой сделки с США

Euronews: в ЕС могут приостановить торговую сделку с США при дисбалансе рынка

В ЕС могут приостановить торговую сделку с США в случае чрезмерного импорта американских товаров, сообщает Euronews. Отмечается, что евродепутаты достигли предварительного соглашения с правительствами стран — членов объединения о создании такого механизма.

Европейские законодатели достигли предварительной сделки о том, чтобы оставить возможность приостановки торговой сделки ЕС и США в случае дисбаланса на рынке из-за наплыва импортируемых из США товаров, — отмечает телеканал.

Ранее председатель комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге заявил, что Евросоюз в рамках торговой сделки с США хочет выдвинуть жесткие условия. По его словам, Брюссель может отменить соглашение в том случае, если Вашингтон введет в отношении него новые пошлины.

Прежде Верховный суд США вынес решение, согласно которому Трамп превысил свои возможности, вводя импортные пошлины на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях. В судебном акте подчеркивается, что этот нормативный документ не предоставляет президенту таких прав, поскольку, согласно конституции, исключительная прерогатива устанавливать тарифы принадлежит конгрессу.

