Россия вновь призывает Британию отказаться от агрессивных антироссийских шагов и поддержки президента Украины Владимира Зеленского, говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ. До этого ведомство объявило, что пополнило перечень британских граждан, которым запрещен въезд в страну. В список были включены ряд экспертов и журналистов.

Вновь призываем Лондон отказаться от агрессивных антироссийских шагов, а также от поддержки режима Зеленского, ведущей лишь к новым жертвам среди мирного населения и разрушению украинской государственности, — говорится в заявлении.

Ранее политолог Андрей Кортунов заявил, что возможная отставка премьера Великобритании Кира Стармера и проведение досрочных выборов могут изменить курс страны в отношении России. По его словам, сохранение представителей Лейбористской партии у власти вряд ли приведет к серьезным изменениям в отношениях стран.

До этого СМИ писали, что вокруг Стармера разгорается «политический шторм», а сама Британия погружается в новый период хаоса. Внутри Лейбористской партии усиливается давление на главу правительства на фоне кризисов и падения доверия.