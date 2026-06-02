ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 21:27

МИД России обратился к Британии насчет поддержи Зеленского

МИД России призвал Британию отказаться от поддержки Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: BArbara Amendola/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия вновь призывает Британию отказаться от агрессивных антироссийских шагов и поддержки президента Украины Владимира Зеленского, говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ. До этого ведомство объявило, что пополнило перечень британских граждан, которым запрещен въезд в страну. В список были включены ряд экспертов и журналистов.

Вновь призываем Лондон отказаться от агрессивных антироссийских шагов, а также от поддержки режима Зеленского, ведущей лишь к новым жертвам среди мирного населения и разрушению украинской государственности, — говорится в заявлении.

Ранее политолог Андрей Кортунов заявил, что возможная отставка премьера Великобритании Кира Стармера и проведение досрочных выборов могут изменить курс страны в отношении России. По его словам, сохранение представителей Лейбористской партии у власти вряд ли приведет к серьезным изменениям в отношениях стран.

До этого СМИ писали, что вокруг Стармера разгорается «политический шторм», а сама Британия погружается в новый период хаоса. Внутри Лейбористской партии усиливается давление на главу правительства на фоне кризисов и падения доверия.

Россия
МИД России
Великобритания
Владимир Зеленский
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин получил ранения после атаки дрона ВСУ на автомобиль
Россиянка получила осколочные ранения головы при ракетном ударе ВСУ
Наступление ВС РФ на Харьков 3 июня: логистика под ударом, Купянск-Узловой
В российском регионе эвакуировали атакованную ВСУ школу
Популярный маркетплейс анонсировал создание собственного мессенджера
Стало известно, как изменилось положение предпринимателей в 2026 году
На ПМЭФ показали первый отечественный грузовик на независимой подвеске
Анонсированы переговоры с участием Лаврова в рамках ПМЭФ
Раскрыто реальное положение дел в санкционной политике США против России
На Солнце произошла самая мощная за полтора месяца вспышка
Стало известно, как в Херсонской области будут защищать трассу «Новороссия»
Эксперт оценил доходы бюджета России на фоне конфликта Ирана и США
Белоусов обозначил приоритет председательства России в ОДКБ
Удар ВСУ по автобусу в Енакиево 3 июня: сколько жертв, подробности
ВСУ атаковали школу в Мелитополе
Названа страна, в которой пройдет «Интервидение» в 2026 году
Илия Топурия стал участником международного VIP-сообщества 1win
Пользователи МАКСа смогут бесплатно посетить речные экскурсии по Петербургу
Назван футболист РПЛ, за которым будет интересно следить на ЧМ-2026
Лантратова двумя словами описала атаку ВСУ на автобус в ДНР
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру
Общество

Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру

Молодые сосновые шишки — сокровище под ногами: когда собирать, что готовить
Семья и жизнь

Молодые сосновые шишки — сокровище под ногами: когда собирать, что готовить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.