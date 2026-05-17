День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 03:27

«Политический шторм»: в Британии заявили о хаосе в стране из-за Стармера

Bloomberg: в Британии начинается новый период хаоса из-за Стармера

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Вокруг премьер-министра Великобритании Кира Стармера разгорается «политический шторм», а сама Британия погружается в новый период хаоса, пишет Bloomberg. Внутри Лейбористской партии усиливается давление на главу правительства на фоне кризисов и падения доверия.

Более 80 депутатов уже призвали Стармера уйти в отставку, а часть министров покинула правительство из-за утраты доверия к премьеру, подчеркнули в источнике. По данным агентства, один из союзников Стармера также предлагал ему определить сроки ухода с поста.

Ситуация осложняется ухудшением экономических показателей и ростом тревоги среди инвесторов. Дополнительный удар по позициям правительства нанесли миграционные протесты, внутрипартийные конфликты и скандалы вокруг чиновников.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал: Стармеру неизбежно придется покинуть свой пост. В частности, глава РФПИ назвал британского лидера неспособным учиться на ошибках. Прежде сам премьер исключил возможность своей отставки, несмотря на поражение лейбористов на региональных выборах. Дмитриев назвал Стармера «хаосом» и заявил, что народ сместит его, чтобы защитить британский образ жизни.

Европа
Великобритания
Кир Стармер
отставки
Политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москва отбила одну из крупнейших атак беспилотников за сутки
Евровидение-2026: кто победил, кто отказался, протесты, участие России
На Западе выяснили, кто продвигает конфликты против РФ
Трое полицейских получили травмы при крушении самолета в Техасе
Число сбитых на подлете к Москве беспилотников ВСУ кратно увеличилось
ВОЗ объявила международную ЧС из-за вспышки Эболы в Конго и Уганде
Граждане Украины массово просят убежища в РФ
Стало известно, какой сюрприз с погодой ждет москвичей на следующей неделе
Стало известно, сколько в России пенсионеров
«Политический шторм»: в Британии заявили о хаосе в стране из-за Стармера
В Минобрнауки объяснили, какие достижения помогут поступить в вуз
Еще девять вражеских целей сбили над Москвой
Россиянам раскрыли, как изменился размер социальных пенсий за 10 лет
Индекс пиццы резко подскочил возле Пентагона после слов Трампа
Сразу четыре аэропорта Москвы и Подмосковья ввели ограничения на полеты
Атака ВСУ на Севастополь ночью 17 мая: разрушения, что известно
«Затишье перед бурей»: Трамп сделал тревожный намек по Ирану
США и Китай начали присматриваться к проливу, который кормит полмира
В Ленинградской области объявлена угроза атаки БПЛА
Взрывы прогремели на территории Днепропетровска
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.