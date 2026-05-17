Вокруг премьер-министра Великобритании Кира Стармера разгорается «политический шторм», а сама Британия погружается в новый период хаоса, пишет Bloomberg. Внутри Лейбористской партии усиливается давление на главу правительства на фоне кризисов и падения доверия.

Более 80 депутатов уже призвали Стармера уйти в отставку, а часть министров покинула правительство из-за утраты доверия к премьеру, подчеркнули в источнике. По данным агентства, один из союзников Стармера также предлагал ему определить сроки ухода с поста.

Ситуация осложняется ухудшением экономических показателей и ростом тревоги среди инвесторов. Дополнительный удар по позициям правительства нанесли миграционные протесты, внутрипартийные конфликты и скандалы вокруг чиновников.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал: Стармеру неизбежно придется покинуть свой пост. В частности, глава РФПИ назвал британского лидера неспособным учиться на ошибках. Прежде сам премьер исключил возможность своей отставки, несмотря на поражение лейбористов на региональных выборах. Дмитриев назвал Стармера «хаосом» и заявил, что народ сместит его, чтобы защитить британский образ жизни.