17 мая 2026 в 02:08

Взрывы прогремели на территории Днепропетровска

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Взрывы произошли в Днепропетровске на юго-востоке Украины, сообщило украинское издание «Общественное. Новости». На фоне сообщений о взрывах в области была объявлена воздушная тревога.

Сирены также звучат в ряде других регионов страны. По имеющейся информации, сигнал воздушной тревоги действует в Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях. Официальные комментарии о причинах взрывов и возможных последствиях пока не опубликованы.

Ранее в Одессе прогремели взрывы. По данным местных СМИ, в Одесской Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях объявили режим воздушной тревоги.

До этого в центре столицы Украины Киеве произошел взрыв автомобиля. Движение транспорта возле Бессарабской площади частично перекрыли. На месте работали полиция и экстренные службы.

Кроме того, мэр города Виталий Кличко рассказывал, что Киев содрогнулся от мощных взрывов в результате массированной атаки. Также серия взрывов прозвучала в Харькове. Местные власти сообщили об ударах по Новобаварскому и Основянскому районам города.

