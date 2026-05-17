В Иране оценили возможные расходы США на конфликт с Тегераном

В Иране оценили возможные расходы США на конфликт с Тегераном Fars: США будет трудно восполнить запасы ракет, в отличие от Ирана

США и Израилю будет сложно восполнить запасы ракет и бомб, потраченные за 40 дней войны с Ираном, передает Fars со ссылкой на члена комитета по национальной безопасности иранского меджлиса Эсмаила Косари. При этом, по его словам, Исламская Республика сможет восстановить свои ресурсы без серьезных проблем.

Косари добавил, что противники Ирана недооценивают возможности страны. Он заявил о готовности Исламской Республики противостоять любым угрозам.

Телеканал CNN со ссылкой на оценку эксперта Гарвардской школы Кеннеди Линды Билмс сообщил, что конфликт с Ираном может в итоге обойтись США в $1 трлн. В материале отмечается, что Вашингтону потребуется несколько лет, чтобы восстановить запасы боеприпасов, включая высокоточное оружие.

Ранее стало известно, что с момента начала морской блокады Ирана американскими военными было принудительно перенаправлено 78 коммерческих судов. Еще четыре судна были выведены из строя. Американские ВМС приступили к перехвату гражданского флота 13 апреля, намереваясь остановить движение всех судов.