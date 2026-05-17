В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на перелеты

Аэропорт Внуково ввел временные ограничения на прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале. О том, сколько будет длится такая мера, не сообщается, но пассажирам стоит учитывать возможные изменения в расписании.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что введенные меры направлены на обеспечение безопасности полетов. Пассажирам рекомендовано следить за обновлениями в расписании и уточнять информацию у авиакомпаний.

Ранее московский аэропорт Домодедово временно прекратил работу. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты, отметили в ведомстве.

До этого стало известно, что в аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика ввели временный запрет на полеты. Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, ограничения на прием и выпуск самолетов нужны для обеспечения безопасности.