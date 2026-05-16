Развожаев сообщил о новой атаке ВСУ на Севастополь

В Севастополе силы противовоздушной обороны отражают атаку ВСУ, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. Он уточнил, что также задействованы мобильные огневые группы.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Он также рекомендовал гражданам оставаться в безопасных местах до стабилизации обстановки.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за два часа, с 20:00 до 22:00 мск, перехватили и сбили 67 беспилотников ВСУ над регионами страны, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, все БПЛА были самолетного типа.

До этого в ДНР в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины один мирный житель погиб, еще девять человек получили ранения. Инциденты произошли в нескольких населенных пунктах республики.

Кроме того, дежурные силы ПВО Министерства обороны России перехватили и сбили два вражеских беспилотника, которые летели в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на места падения обломков незамедлительно выехали работники спецслужб и приступили к работе.