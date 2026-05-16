16 мая 2026 в 22:07

Один российский аэропорт перешел на особый режим работы

Росавиация: аэропорт в Жуковском принимает и отправляет рейсы по согласованию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Аэропорт в Жуковском ограничил свою работу, сообщили в пресс-службе Росавиации. Рейсы принимают и отправляют по согласованию с соответствующими органами, отметили в ведомстве.

Аэропорт Жуковский (Раменское) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика ввели временный запрет на полеты. Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, ограничения на прием и выпуск самолетов нужны для обеспечения безопасности.

До этого сообщалось, что международный московский аэропорт Домодедово также временно ограничил работу. Воздушная гавань начала принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Позже Росавиация ввела ограничения во Внуково на все перелеты. В ведомстве отметили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

