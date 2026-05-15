15 мая 2026 в 23:44

В московском аэропорту ввели ограничения на полеты

Росавиация: аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

Вечером 15 мая международный московский аэропорт Домодедово временно ограничил работу, сообщили в пресс-службе Росавиации. Воздушная гавань временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее в аэропорту Грозного ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации уточнили, что они касаются как прибытия, так и отправления рейсов.

До этого стало известно, что два самолета не смогли приземлиться в аэропорту Внуково из-за временных ограничений. Рейсы из Саратова и Антальи были перенаправлены на запасные аэродромы.

Кроме того, эксперимент с посадкой на авиарейсы с использованием биометрических данных начнется 1 июня в российских аэропортах Шереметьево и Пулково. Для пассажиров использование биометрии будет добровольным, при этом за ними сохраняется обязанность предъявить паспорт при досмотре.

