14 мая 2026 в 12:57

В Шереметьево и Пулково протестируют технологию будущего

Пассажиров Шереметьево и Пулково начнут пускать на рейсы по лицу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Эксперимент с посадкой на авиарейсы с использованием биометрических данных начнется 1 июня в российских аэропортах Шереметьево и Пулково, следует из документов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости. Для пассажиров использование биометрии будет добровольным, при этом за ними сохраняется обязанность предъявить паспорт при досмотре.

Как отмечается, эксперимент продлится с 1 июня 2026 года до 1 апреля 2027 года. Для участия в эксперименте нужно разместить свои данные в Единой биометрической системе, завершить процедуру регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации и дать согласие на обработку персональных данных.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что с 1 июля 2026 года граждане России получат возможность осуществлять продажу квартир и совершать иные операции с недвижимым имуществом на основе идентификации личности по биометрическим данным. Депутат пояснил, что использование таких сведений послужит полноценной заменой личной подписи, благодаря чему процедура визирования официальных бумаг существенно упростится.

