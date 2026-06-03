Сотрудники ФБР застрелили человека, удерживавшего заложников

Сотрудники ФБР застрелили мужчину, который удерживал заложников в офисном здании в Калифорнии, сообщило агентство The Associated Press. Он удерживал 10 человек в течение 15 часов.

Отмечается, что заложники не получили травм. Двоих из них удалось освободить вечером, в то время как злоумышленника застрелили рано утром. По информации сотрудника ФБР Сида Пателя, ранее преступник был судим за насилие. Он также состоял на учете как сексуальный преступник.

Ранее мужчина в городе Маскатин американского штата Айова застрелил шестерых членов своей семьи из-за разногласий. По данным полиции, четыре человека были убиты в одном доме, еще двое — в двух других местах.

До этого в Южной Каролине суд присяжных оправдал владельца магазина, которого обвиняли в убийстве 14-летнего подростка. Преступление произошло в 2023 году: 61-летний Чикей Рик Чоу выстрелил в спину Сайрусу Кармак-Белтону, когда тот убегал от торговой точки.

Также 31-летняя Аманда Хеллер проникла без разрешения в дом бывшего мужа, пока тот спал. Женщина дважды выстрелила из пистолета.